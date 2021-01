FAKTA: Sådan skærper regeringen coronarestriktionerne

Nogle områder bliver ikke berørt, blandt andet holder daginstitutionerne fortsat åbent.

Her er de nye tiltag:

* Forsamlingsloftet bliver fra onsdag sænket fra 10 til 5 personer. Det gælder foreløbig til og med 17. januar.

Regeringen opfordrer befolkningen til ikke at se andre uden for husstanden i det omfang, det er muligt.

Befolkningen opfordres til ikke at samles flere end fem personer i private hjem, medmindre der bor flere personer i husstanden i forvejen.

* Afstandskravet bliver hævet fra en meter til to meter.

Danskerne skal igen vænne sig til at holde to meters afstand til hinanden, som det også skete i en periode sidste år.

Det gælder både, når man handler ind i supermarkedet, og når man passerer hinanden på gaden i det offentlige rum.

* Risikoniveauet i de danske myndigheders varslingsberedskab bliver hævet fra niveau 4 til 5 som følge af udviklingen.

Risikoniveau 5 afspejler, at der er en udbredt samfundssmitte, og at sundhedsvæsenet er presset. Ligeledes er der en risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.