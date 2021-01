Politiker vil fejre byens store fødselsdag med nyt atlas - Det kan fortælle en historie om os selv

Der er ingen tvivl om, at Silkeborg er i en rivende udvikling. I både 2018 og 2019 havde Silkeborg den 8. højeste procentvise befolkningstilvækst i Danmark, og det betyder helt naturligt, at byen forandrer sig.

Der skal simpelthen bygges nyt for at få plads til de nye indbyggere. I den proces risikerer man dog også at rive bevaringsværdige bygninger ned - det mener i hvert fald Martin Jakobsen, der er byrådsmedlem for Konservative.

Han vil derfor have lavet et stort såkaldt atlas over bevaringsværdige bygninger i byen.

- De kan fortælle os en historie om os selv. Det fortæller, hvor vi har været, og hvor vi er nu, siger Martin Jakobsen.