Kommer med opsang: Det er ikke en parkeringsplads

Kan være farligt

Ifølge Odder Kommune oplever K.G. Hansen, der står for byggepladsen, med jævne mellemrum, at private kører ind på pladsen for at parkere eller vende bilen, ligesom gående også forvilder sig derind.

- Det er som sagt ulovligt og ikke mindst farligt, og derfor skal det igen understreges, at der er adgang forbudt for uvedkommende på byggepladsen, skriver Odder kommuner, som oplyser, at der fortsat er adgang til VitaPark, men at det er nemmest at komme ind via Vitavej 67 eller 69.