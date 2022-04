Østjydernes bøn er blevet hørt: Her er der flere praktiserende læger på vej

- Det er vigtigt for borgerne, at de praktiserende læger kan følge med. Derfor åbner vi for, at flere læger kan åbne praksis i de områder, hvor flest flytter til, siger Else Søjmark (S), der er formand for regionens udvalg for Nære Sundhedstilbud.



De nye læger skal ud i områder, der er særligt pressede.

Østjylland er populær

Grunden til, at Region Midtjylland opruster med flere læger, er, at der er sket en stor stigning i tilflyttere, ligesom antallet af nyfødte også er steget.