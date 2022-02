Sarah elsker sit nye hjem - men blev bekymret, da hun skulle træffe vigtigt valg

- Jeg lavede et opslag på Facebook netop for at høre, hvad folks erfaring med den læge var. Og det ville være rart, hvis der var flere, man kunne spørge til, for det kan godt føles som at udstille den ene læge. Men meningen var at få gode og dårlige erfaringer med den eneste læge, der var tilgang til, forklarer hun.

Region Midtjylland oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at patientens ret til mindst to valgmuligheder kan imødekommes ved, at man kan få tildelt en plads hos en ellers lukket lægepraksis, såfremt den pågældende læge altså giver tilsagn. De praktiserende lægers fagforening, PLO, siger dog, at den mulighed sjældent er i brug.