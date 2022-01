Kritik: Nyvalgt borgmester nægter at svare på spørgsmål om Kattegatbro

Viceborgmester i Odder Kommune, Ditte-Marie Thejsen (Ø), vil gerne give Lone Jakobi Sørensen tid til at overveje sagen nøje. Men hun indrømmer, at det kan blive et problem, hvis borgmesteren viser sig at være for en Kattegatbro.

- Når Socialdemokratiet vælger at konstituere sig med tre partier, der er erklærede modstandere af Kattegatforbindelsen, så vil det da blive et problem, hvis Lone Jakobi Sørensen eller Socialdemokratiet pludselig melder aktivt, at de vil arbejde for det, siger Ditte-Marie Thejsen.

Har brug for vished

Tilbage på havnen i Hou stiller Peder Boudigaard spørgsmålstegn ved, hvor lang tid man som folkevalgt kan undgå at tage stilling.

Personligt er han imod en kattegatforbindelse, men for ham handler det mere om at få svar på, i hvilken retning borgmesteren ønsker at rykke kommunen.

- Folk skal vide, hvor politikerne står, siger han.

Odder Kommunes tidligere Venstre-borgmester, Uffe Jensen, var erklæret tilhænger af en fast forbindelse over Kattegat. Og endda også medlem af den såkaldte Kattegatkomité, der aktivt arbejder for projektet, hvilket affødte kritik.

Resultatet af forundersøgelsen bliver præsenteret i år. Men der er ikke sat konkret dato på.

De foreløbige beregninger fra den seneste analyse i 2018 tyder på, at det samlet set vil koste cirka 62 milliarder kroner at bygge en fast vejforbindelse over Kattegat, mens en kombineret vej- og jernbaneforbindelse vil koste cirka 136 milliarder kroner.