John må nøjes med robotstøvsuger: - Hvad er det for et svin, der bor her?

Med et stigende antal af ældre, også i Odder Kommune, åbner Finn Thranum op for muligheden for øget egenbetaling på for eksempel rengøring.

- Det synes jeg er rettidig omhu og ordentlighed, siger Finn Thranum, der er formand for Udvalget for Sundhed og Voksne i Odder Kommune for Venstre.

Er det så borgernes eget ansvar at betale for mere rengøring?

- Ja, det må det jo være.

Er det rimeligt for borgere på for eksempel offentlig forsørgelse?

- Jeg tænker, at det, man skal vænne sig til i dag, er at skabe sig nogle netværk. Man skal have noget hjælp, for vi bliver nødt til at nytænke vores velfærdssamfund.

Men det ser John Müller ikke som en mulighed.

- Privat rengøring? Det ville jeg da gerne, men hvor skulle jeg stjæle de penge?

- Jeg klager ikke over min førtidspension. Men der er ikke råd til at gå ud at købe hverken en robotstøvsuger eller hyre et firma til at gøre rent, siger han.

Kan du forstå, at politikerne hellere vil spare på rengøring end varme hænder?

- Jo, men de kunne måske støvsuge, og så kunne jeg garanteret for en 20’er få børnebørnene til at vaske gulvet, siger John Müller.