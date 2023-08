Forudser massiv mangel: - Det er ikke et sekund for tidligt

Er man ældre og har behov for pleje, så er et plejehjem et naturligt næste skridt.

- Jeg var sengeliggende. Jeg kunne overhovedet ikke stå. Jeg kunne ikke have klaret at flytte hjem, siger Niels Bach til TV2 Østjylland.

I dag kan Niels Bach godt gå og klare mange ting selv. Men han er fortsat glad for at bo på plejehjem, hvor hjælpen er inden for rækkevidde, hvis han for eksempel falder, og hvor der er andre mennesker at snakke med.

- Det er ikke fordi, jeg synes, det er så voldsomt. Men det vil det komme til at være, hvis ikke vi udbygger antallet af plejeboliger inden for det nærmeste stykke tid, siger seniorrådsformand Harry Bengtsen.

Det er, selvom man for tre år siden udvidede det ene af kommunens to offentlige plejehjem med 30 pladser.

Allerede nu er der 68 dages ventetid på at få en plejebolig i Odder. Det overskrider ventetidsgarantien på to måneder.

- Man kan estimere sig frem til, at om ti år så skulle vi have 25.000-26.000 flere plejeboliger. Der bliver slet ikke bygget i det tempo i nogle kommuner. Så alle kommuner vil stå i den her situation, hvor man har et større behov, hvis man gør tingene som man plejer, i forhold til de ressourcer man har tilgængeligt, siger Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved VIVE, til TV2 Østjylland.

Derfor er det ifølge en ekspert i sundhedsøkonomi ikke kun Odder Kommune, der står over for en svær udfordring.

I dag er der to kommunale plejehjem samt et privat tilbud med i alt 184 plejehjemspladser.

- Økonomisk vil det være en kæmpe udfordring. Men det vil også være en udfordring at få bygget. For allerede om to år er der et yderligere behov i forhold til det, der er i dag. Det tager jo tid at nå frem til, hvad skal vi have bygget. Det tager også tid at få det bygget. Så processen skal i gang nu.

I takt med, at vi bliver ældre og ældre, kan det derfor også betyde, at vi må sænke forventningerne til kommunernes serviceniveau, lyder det.

- Måden, man løser det på, er, at vi arbejder længere tid. Men det er med en forventning om, at vi kan arbejde længere og længere tid. Det er så det, der bliver syretesten. Om vi får det hele til at hænge sammen, eller vi får et serviceniveau, der er meget ringere, end vi er vant til, siger Jakob Kjellberg.

Ikke et sekund for tidligt

Udvalget for Sundhed og Voksne har selv bedt om at få lavet analysen, der altså forudser en massiv mangel på plejeboliger i Odder Kommune.

Selvom behovet overrasker ham, så er udvalgsformand Finn Thranum (V) også fortrøstningsfuld i forhold til at nå at handle i tide.

- Det er rettidig omhu, at vi har fokus på de tal, vi nu er blevet præsenteret for, siger han til TV2 Østjylland.

Indtil videre har udvalget bedt forvaltningen i Odder Kommune om yderligere analyser, og når sagen er belyst, er Finn Thranum parat til at træffe beslutninger.

- Vi skal tage en beslutning i den her valgperiode. Det er ikke et sekund for tidligt, men heller ikke for sent, siger han.

Han har svært ved at forestille sig, at kommunens eksisterende plejehjem kan udvides. Men for nu afventer han forvaltningens analyser, før han tager stilling til, hvordan manglen på plejeboliger skal løses.

På trods af en trængt økonomi håber seniorrådsformanden i Odder, at man inden for et halvt år vil træffe en beslutning om, hvordan man vil finde de manglende plejeboliger.

- Det skal ske, og så må byrådet finde ud af at finde de penge, for der vil være et behov, siger Harry Bengtsen.