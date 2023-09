Lukker efter 50 år: Rune er frustreret, ærgerlig og ked af det

Efter mere end 50 år med ferie- og familieaktiviteter for børn og unge med handicap, må Pindstrup Centeret på Djursland lukke. En beslutning, der rammer hårdt hos de mange frivillige og brugere af centret, der er kommet der i gennem årtier.

Rune Bang Mogensen, der har medfødt knogleskørhed og bruger kørestol, er kommet på Pindstrup Centeret i 30 år.

- Jeg har godt nok haft mange gode weekender, miniferier, oplevelser og minder herfra, siger Rune Bang Mogensen til TV2 Østjylland.

Han er ofte kommet der sammen med sin storebror og sine forældre.

- Jeg bliver rigtig ked, ærgerlig og frustreret over, at det lukker. Det, der var så fedt, ved at være her, var, at der var mange andre børn og familier som min, siger han.