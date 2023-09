Feriecenter lukker efter mere end 50 år

Det oplyser formanden for Pindstrup Fonden, Grete Bækgaard Thomsen, i en orientering til centrets medarbejdere og frivillige, som TV2 Østjylland er i besiddelse af.

Efter mere end 50 år med ferie- og familieaktiviteter for børn og unge med handicap, må Pindstrup Centeret på Djursland dreje nøglen om.

Ifølge orienteringen bunder beslutningen i økonomiske udfordringer.

- Der er gennem de sidste 10 år allerede sket store besparelser på driften, og det har i den aktuelle situation ikke været muligt at foretage yderligere besparelser i en størrelsesorden, som gør det forsvarligt at fortsætte driften. Det er derfor med stor beklagelse, bestyrelsen i dag har set sig nødsaget til at opsige de fleste af medarbejderne på Pindstrup Centret, skriver Grete Bækgaard Thomsen i orienteringen.

Hun bekræfter overfor TV2 Østjylland, at centret lukker.

Det er blevet for dyrt

Grete Bækgaard Thomsen forklarer, at Pindstrup Centret gennem mange år har kørt med underskud. Et Underskud, som er vokset år for år, og som kun er blevet større i forbindelse med den seneste tids prisstigninger på alt fra fødevarer til energi.

- Vi har sparet derude ad flere omgange, og vi synes faktisk, at vi er nået ind til benet nu. Så der er ikke mere at tage af, og så må vi gøre noget andet, siger hun.