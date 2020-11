Fritidsaktiviteter driver smittestigning: Børn drikker af samme drikkedunk til træning

Ifølge ham er tendensen i Odder Kommune i runde tal, at en tredjedel af dem, der bliver testet positiv for COVID-19, bliver smittet på arbejde, en tredjedel bliver smittet i privaten, og den sidste tredjedel bliver smittet under fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer.

- Vi vil for alt i verden undgå, at Styrelsen for Patientsikkerhed må indføre lokale restriktioner her i Odder. Vi kan ikke ændre noget i, hvordan folk er derhjemme, men vi kan måske gøre noget ude i samfundet med de kulturelle ting, vi laver. Men jeg håber ikke, at det bliver nødvendigt, siger Uffe Jensen.