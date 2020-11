Erfarent socialdemokratisk byrådsmedlem har fået nok og skifter parti

- For mig har der aldrig været langt fra Socialdemokrat til Socialkonservativ på de områder der er vigtige for mig - der hvor man har blik for værdien af fællesskabet og vores velfærd, ansvaret for de kommende generationer, omsorgen for de ældre og de svageste, og samtidig giver frihed til virkelyst og har fokus på erhvervsliv og arbejdspladser - og så betyder værdier som ordentlighed og respekt rigtig meget for mig, udtaler han i en pressemeddelelse.