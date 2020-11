Social kontrol: Flugt, frygt og vold - men mange kan ikke finde hjælpen

Kender ikke TÆK

I evalueringen kan man læse, at på trods af, at TÆK har eksisteret siden 2017 har en lang række samarbejdspartnere, som skal henvise borgere, der bliver udsat for social kontrol, svært ved at finde TÆK. Eller også kender de dem slet ikke.

- Et gentagende tema i interviewene var synlighed og tilgængelighed. De interviewede samarbejdspartnerne havde alle haft udfordringer med at finde frem til TÆK; én kunne huske en tidligere kollega, der var skiftet til TÆK, én havde et postkort fra indsatsen liggende, og én fortalte om en kollega, der havde hørt lidt om indsatsen, og de endte med at finde TÆK via en google-søgning. De adspurgte vurderede desuden, at der generelt var et begrænset kendskab til TÆK i deres respektive afdelinger.

I evalueringen anbefales, at der laves en plan for at promovere indsatsen igen.