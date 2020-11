Ansatte dumper trivslen på sygehus

- Det kan jeg godt forstå, når vi står midt i COVID-19, så er der kommet mange beslutninger ovenfra, og folk har fået ændret deres vagtplan med usædvanlig kort varsel, siger Jonas Dahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu går et større arbejde i gang for at hæve tilliden til hospitalets ledelse.

- Dem der har haft en utryghed, skal vi have betrygget i, at de både kan have tillid til ledelsen og komme med problemstillinger, og så skal vi i fællesskab finde løsninger, det, tror jeg, er vejen frem, siger Jonas Dahl til TV2 ØSTJYLLAND.