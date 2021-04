Stort corona-udbrud på efterskole

- Ved en vurdering efter retningslinjerne kom vi op på, at godt halvdelen af vores elever fik status som nære kontakter. Og når vi ikke vidste, hvor det kom fra, traf vi beslutning om at sende alle hjem fortæller Per-Olaf Schmidt. Forstanderen understreger, at alle retningslinjer blev fulgt i forbindelse med smitteudbruddet.

Efterhånden som eleverne kom hjem og blev testet andet steds, begyndte flere positive svar at løbe ind. Og status her lidt over en uge senere er, at 27 elever på efterskolen er blevet konstateret smittede.

Forstander: Test-setup giver begrænset sikkerhed

Det har i høj grad påvirket forstanderens syn på testsystemet:

- Min erkendelse voksende igennem påsken. Den sikkerhed, som jeg troede, vi fik gennem hele test-setuppet. Den må vi erkende, at vi ikke får, siger Per-Olaf Schmidt.