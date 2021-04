Katrine blev lyntestet: Håber det er billetten til at komme i skole igen

Og Falck får mere at se til, for ifølge Sundheds- og Ældreministeriet er det målet, at man i maj skal kunne teste op til en halv million danskere om dagen:

- Vi forventer, at der kommer en større efterspørgsel, så vi er i gang med at ansætte endnu flere medarbejdere. Vi er i gang med at øge vores kapacitet, både på de eksisterende teststeder med flere åbningsdage, flere podningsstationer og længere åbningstider, men vi prøver også at finde nye teststeder, så vi kan teste flere borgere, siger Dennis Abildgaard Jørgensen.

Tager gerne en test for at komme på restaurant

Da Katrine Skov Petersen var forbi Falck’s nye testcenter ved Nobelparken i Aarhus mandag formiddag var ventetiden kort, men sådan var det langt fra andre steder i byen:

- Jeg havde kigget i Risskov, og der var over to timers kø. Måske folk ikke kender til det her teststed endnu, siger Katrine Skov Petersen.

Og selvom det ikke er rart at blive podet i næsen – så er det ifølge Katrine Skov Petersen langt bedre end alternativet med hjemmeundervisning og isolation.

- Jeg tror bare, at vi bare glæder os så meget til at komme tilbage, at vi gerne vil ofre det. Jeg vil da gerne tage en test for at kunne tage ud på restaurant, for det savner man jo så meget, siger hun.