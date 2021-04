Sundhed.dk anbefaler, at man printer sit coronapas

Fra tirsdag kan en række liberale erhverv som eksempelvis frisører, tatovører og køreskoler igen slå dørene op.

Men med genåbningen bliver kunderne samtidig mødt med et krav om både at bruge mundbind og kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Det er via Sundhed.dk og den dertilhørende app MinSundhed, at danskerne kan downloade deres coronapas. Og det er en god idé at printe det fysisk, inden man tropper op hos frisøren.

Sådan lyder det tirsdag morgen fra direktøren for Sundhed.dk.

- Der vil kunne opstå kø. Så vi vil bede danskerne bede om kun at bruge Sundhed.dk, når det er nødvendigt, og så skal man printe en udgave af sit coronapas, siger Morten Elbæk Petersen til TV 2.