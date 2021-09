Jubler over ny cykelsti - men der mangler stadig noget

Denne strækning er ikke blandt de 39 projekter, som et flertal i Folketinget har fundet penge til.

- Jeg ærgrer mig over, at der endnu ikke er besluttet at anlægge en cykelsti dér.

- Det er et ønske, vi stadig presser på for. Det er også et vigtigt projekt, men det er i en helt anden størrelsesorden end det på Fuglsangvej i Grenaa og er derfor langt dyrere.

Regeringen og dens støttepartier har i alt afsat 270 millioner til at etablere nye og bedre cykelstier i Danmark. Pengene er fordelt på 39 projekter.

Cykelstien på Fuglsangvej i Grenaa koster 1,7 mio. kr.