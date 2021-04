Cykelsti stopper brat: Cyklister må køre på fragthovedåre

Dog vurderer Harry Lahrmann er der også faktorer, som taler for, at politikerne kan vælge at finansiere cykelstien.

- Det kan være ønsket om bedre forhold for cykelturister, og hvis vi vil have liv i landområderne, så må vi tilbyde infrastruktur, som passer til behovene. Det kunne eksempelvis være sikker skolevej for børnene, siger han.