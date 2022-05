Han har længe kæmpet for uvildig undersøgelse: - Hellere sent end aldrig

Han var nemlig en af de politikere, der for et års tid siden forsøgte at få opbakning til netop at lade området undersøge set med øjne udefra.

- Jeg er selvfølgelig enormt taknemlig over, ikke mindst på medarbejdere og borgeres vegne, at der nu er opbakning til en uvildig undersøgelse, men jeg er samtidig rigtig ked af, at vi er i en situation, hvor det er nødvendigt at sætte gang i sådan en undersøgelse, siger Aleksander Myrhøj.