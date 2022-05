Norddjurs fyrer direktør og igangsætter uvildig undersøgelse

Han understreger, at undersøgelsen får et bredt sigte.



- Det er en undersøgelse af socialområdet, hvor vi er i dag, så det er altså ikke en undersøgelse af enkeltsager, lyder det fra Kasper Bjerregaard.

Kenneth Koed Nielsen har været direktør i Norddjurs Kommune lige siden kommunesammenlægningen. Først som socialdirektør og som velfærdsdirektør siden 2010.

TV2 ØSTJYLLAND har onsdag eftermiddag været i kontakt med velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen. Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere fyringen.



Kommunen undersøgte sig selv

Kritikken har blandt andet lydt på, at særligt loyale medarbejdere er blevet udvalgt til at deltage i tilsynsbesøg, og at der er blevet pyntet på normering og handleplaner på bostederne.

Derfor iværksatte kommunen i august sidste år en undersøgelse af sig selv. Den viste, at der ikke var noget at komme efter, og at socialtilsynets rapporter gav et retvisende billede.