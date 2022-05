Se den søde video: Sjældne killinger født i Ree Park

Det er to hunner og en han, og det tegner lyst for det fremtidige avlsarbejde med leoparden.



Hannen Max blev sat ind i parken i december 2020, og da hunnen Jilin er sky af natur, var det med spænding, dyrepasserne fulgte dem blive sat sammen.



- Max havde aldrig tidligere fået afkom, så det var usikkert, om det ville lykkes at få de to til at yngle, forklarer zoo-direktør Jesper Stagegaard.

Det tog da også lige et par forsøg, inden der var jackpot, oplyser Ree Park, hvor dyrepasserne i rovdyrafdelingen begyndte at lægge mærke til en rundere hun.