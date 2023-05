Går mod strømmen - én kommune siger nej til el

Elbiler er kommet for at blive, og overalt i Østjylland bliver der nu solgt flere elbiler end fossile - bare ikke i Norddjurs Kommune.

Her foretrækker bilisterne stadig benzin.

- Jeg tror, folk prioriterer en lille smule anderledes herude. Historisk set har vores nybil-salg været lidt billigere end i andre områder, siger Alf Sørensen, indehaver og direktør, Grenaa Bilcenter.

Her kører hver fjerde bil på el, når nøglerne langes over disken, og bilen kører gennem dørene.



For hele kommunen viser tal for april måned, at 32 nyregistrerede biler var benzin, mens 12 var el.