Folketings-politikere blander sig i debatten: Der skal være lige adgang til beredskabet

Derfor vil hun nu, sammen med sundhedsordfører i DF Liselott Blixt, tage fat i sundhedsminister Magnus Heunicke.



- Jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at få en fælles drøftelse af, at i så lille et land som Danmark, der må det være muligt, at vi kan sørge for, at der er et beredskab, der dækker hele landet, lyder det fra Kirsten Normann Andersen.

Liselott Blixt er enig.

- Når man kommer til skade i yderområderne, så skal der altså også være en hurtig hjælp. Så det skal man altså sikre, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.