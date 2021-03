Kort: Så hurtigt kommer ambulancen hjem til dig

Hos Landdistrikternes Fællesråd mener de, at lighed i sundhed er afgørende for det gode liv - også på landet.

- Derfor skal vi have et lige og trygt sundhedsvæsen – uagtet hvor i Danmark, man bor, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og fortsætter:

- Vi arbejder kontinuerligt for at sikre bedre rammer for det nære sundhedsvæsen, det gælder selvfølgelig også arbejdet for kortere responstider, hvor der nogle steder er udfordringer.

Regionsformand: Mere end dobbelt så dyrt

Det er regionsrådet, der laver budgetaftalerne for hele Region Midtjylland.

Dermed er det regionsrådspolitikerne, der bærer ansvaret for, at responstiderne ikke er lige gode alle steder.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) anderkender, at der er områder i regionen, hvor responstiderne kan forbedres. Men at det ikke er realistisk, at man kan sikre de samme responstider i hele regionen.

- Det er naturligvis vigtigt for os, at vi har en god dækning i hele regionen. Men faktum er, at vi placerer flest beredskaber der, hvor der bor flest mennesker. Det er jo der, flest mennesker bliver syge eller kommer til skade, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at han har den største medfølelse med familien, og at grunden til, at det ikke kan lade sig gøre at sikre de samme gode responstider alle steder i regionen, skal findes i pengekassen.