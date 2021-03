Lars og Camilla hjælper andre - nu kan deres ansigt komme på frimærker

Han er nomineret, blandt andet fordi han er værge for sin ven, der har alzheimers. Derudover har han hjulpet en syrisk flygtning ved først at skaffe ham et arbejde. Derefter har han fået Røde Kors til at finde hans kone og børn, som han var blevet adskilt fra. Og senest har han hentet dem til Danmark fra Alexandria i Egypten og købt et hus i Østjylland, som familien kan bo i. Nu kalder børnene den 66-årige ildsjæl for bedstefar.