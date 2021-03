Nu er storken landet på Samsø

Ifølge ham kommer storken til Samsø fem til seks gange om året, og han og en anden samsing har sat en storkerede op på taget i håb om, at den slår sig ned på øen.

Måske svensker

Ifølge folkene bag Storken er den nuværende stork dog formentlig fløjet forkert. Men det kan også være, at den slår sig ned.



- Den stammer fra Skåne, og jeg tror, den er fløjet lidt forkert. Det sker nogle gange, at de glemmer at dreje til højre ved Lillebælt, fortæller Jess Frederiksen, der er bestyrelsesformand i foreningen Storkene.dk.

Storken på Samsø er ringmærket, og derfor kan de se, at den plejer at holde til i Sverige. Men de afviser ikke, at den kan slå sig ned på Samsø, selvom sandsynligheden er lille.



Der kommer flere storke

- Det er en voksen stork, der er kønsmoden. Hvis den har en rede i Skåne, hvor den har ynglet tidligere, vil den stile efter den formentlig. Men hvis den ikke har ynglet før, er der en mulighed for, at den slår sig ned på Samsø, siger Jess Frederiksen.

For nyligt blev der også spottet en stork ved Grenå, og ifølge folkene hos Storkene.dk er det fra nu af, at man vil begynde at se storke i Danmark.