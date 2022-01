Efter 22 års kamp for sø: Nu er den endelig kommet på dagsordenen

I mere end 22 år har foreningen Kolindsunds Venner kæmpet for genetableringen af det, der engang var Jyllands største sø.

Men efter at have afprøvet utallige argumenter ser foreningen nu ud til at have fået ørenlyd. Det sker efter et stigende fokus på klimasikring af området.

- Vi har haft en vældig medlemstilgang, og det betyder, at der er flere, der tror på ideen. Og vi kan også mærke, at vi kommer længere og længere op på dagsordenen, siger Lars Sloth, formand for Kolindsunds Venner.