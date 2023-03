19-årig udenfor livsfare efter brand

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.06, og det er stadig til stede på adressen omkring klokken 21.30.



Vagtchefen fortæller, at politiet arbejder på at få en indikation af, hvad der er sket på stedet. Men politiet formoder, at branden er opstået på et værelse på kollegiet.

Brand under kontrol - undgik spredning

Beredskab & Sikkerhed oplyser, at branden er under kontrol. Brandvæsnet sendte hurtigt ekstra mandskab til branden, fortæller operationschef Jesper Hansen.

- Lige umiddelbart tilkaldte vi ekstra forstærkning, da det lignede, at branden kunne sprede sig, men vi fik hurtigt kontrol over branden, siger Jesper Hansen.



Kort før klokken 22 er brandvæsnet fortsat på brandstedet, hvor de afventer, at skadeservice skal ankomme og overtage.