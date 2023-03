Spritbilist kørte kvinde ihjel: - Jeg er flov

Han nægter dog uagtsomt at have dræbt kvinden. Han mener i stedet, at han uagtsomt har påført kvinden skade.

Den 32-årige udsatte i alt 15 personer for fare under kørslen, mener anklagemyndigheden. Han erkender at have kørt vanvidskørsel.

Sådan siger en 32-årig mand tirsdag ved Retten i Næstved om en trafikulykke sidste år, hvor en 61-årig kvinde mistede livet. Manden er tiltalt for uagtsomt manddrab og to forhold af vanvidskørsel.

På dagen for ulykken var mandens førerret midlertidigt inddraget, fordi han ventede på at komme for retten i en sag om vanvidskørsel i september 2021.

I den sag er han tiltalt for blandt andet at have kørt 130 kilometer i timen i en 50-kilometer-zone, hvilket er over 100 procent for hurtigt. Han kørte desuden 220 kilometer i timen på motorvejen, hvor han måtte køre 110, står der.

Her havde den 32-årige også spiritus i blodet. Hans promille blev her målt til 1,13, fremgår det af anklageskriftet.

De to sager kører nu sammen, og der er afsat seks dages retsmøder i sagen.