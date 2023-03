Taxaer nappet på stribe - fik forbud mod at køre videre

25 taxaer blev tjekket under kontrollen ved Banegårdspladsen i Aarhus. Det resulterede i 20 sigtelser og i fem tilfælde udstedte politiet et forbud mod at køre taxa, indtil der er styr på sagerne.

Betjentene på stedet udstedte blandt andet fire sigtelser for manglende dokumentation for, at taxametret måler korrekt.

To chauffører modtog sigtelser for fejl i deres trafikbog, og én havde slet ikke kørekort til at køre taxa.

Hele fem af de 25 kontrollerede taxaer var ikke indberettet til Færdselsstyrelsen. Det betyder, at vognmændene også modtog sigtelser ved mandagens kontrol.