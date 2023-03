Anklage mod hjemsendt kommunaldirektør skydes ned af 'offer'

- Jeg overværede episoden som helt nyt kommunalbestyrelsesmedlem, hvor borgmesteren måtte gå imellem kommunaldirektøren og medlemmet. Det var ikke det, jeg forventede af en embedsmand, der skal være neutral og egentlig er til for at bistå os, siger Jens Kannegaard Lundager.

Over for TV2 Østjylland bekræfter Jens Kannegaard Lundager, at han overværede optrinnet, som han erindrer fandt sted på et møde i første kvartal af 2022.

I et nyhedsbrev fra NorddjursLiv refererer lokalmediet, at netop Jens Kannegaard Lundager som nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen overværede, hvordan kommunens kommunaldirektør Christian Bertelsen på et møde i økonomiudvalget overfusede et andet medlem i en grad, der efter Jens Kannegaard Lundagers mening var alt for voldsomt.

Heller ikke NorddjursLiv kan referere, hvem episoden skulle være gået ud over. TV2 Østjylland har derfor ringet til flere af udvalgets medlemmer, og det bringer os til offeret for den påståede verbale overhaling.

En diskussion de dog var lige gode om og efterfølgende fik klinket, forklarer Lars Møller.

TV2 Østjylland ringer derfor igen til Jens Kannegaard Lundager, som ikke er meget for at bekræfte, at der er tale om Lars Møller.

- Men det er det, siger han, da TV2 Østjylland spørger direkte.

Ked af at episoden kommer frem

Lars Møller er alt andet end glad for, at episoden nu bliver genstand for offentlig interesse.

- Christian Bertelsen og jeg havde en disput om noget med ukrainske flygtninge, der udviklede sig til et ret heftigt skænderi. Det havde jeg min del af ansvaret for, og efterfølgende talte vi ud om det, siger Lars Møller.

Hvordan gjorde I det?

- Jamen vi mødtes bare lige ude på gangen og sagde, ”hvad fanden skete der dér”, og så var vi videre, siger Lars Møller, der ikke ønsker at sige meget mere om episoden.

- Jeg er ked af, at det bliver bragt op. For mig at se skal det her ikke sammenlignes med arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledere i det hele taget, siger Lars Møller med henvisning til den eksterne undersøgelse af arbejdsmiljøet omkring Christian Bertelsen.

NB-medlem fastholder kritik

Kommunaldirektøren er blevet anklaget for blandt andet grove overfusninger af sine ansatte og for at lede sin afdeling på en måde, der påkaldte sig Arbejdstilsynets interesse i en grad, så et påbud blev udstedt.

Selv om episoden fra mødet i økonomiudvalget altså ikke ifølge Lars Møller fortjener yderligere interesse, fastholder Jens Kannegaard Lundager, at kommunaldirektørens ageren var for voldsom.

- Hvad de to har talt om efterfølgende, skal jeg ikke kunne sige. Jeg havde bare en oplevelse af, at Christian Bertelsen overfusede Lars Møller på en måde, som var over grænsen.

TV2 Østjylland har været i kontakt med Christian Bertelsen, der har fået tilbud om at kommentere anklagen. Det ønsker han ikke. Han henviser til sit fagforbund DJØF.