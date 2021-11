Fra København til Norddjurs: Elisabeth trodser statistikken

En gang om måneden mødes netværket for at hygge sig og lære hinanden at kende. Elisabeth Lundin er med i netværket.

- Jeg håber, at vi får flere venner herude, siger hun.

Venner, som hun kan gøre de ting med, som hun plejede at kunne i byen.

- Herude går man ikke på café eller tager en tur i byen for at få cocktails. Derfor er det fedt at have nogle mennesker at mødes med og gøre netop de ting, forklarer Elisabeth Lundin.