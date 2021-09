Få et døgn på landet: Nyt tilbud skal lokke flere til at bosætte sig

Hun er læreruddannet ligesom hendes mand. De nåede at bo i en lærerbolig i Vestjylland efter studiestiden i Aarhus, og inden de købte deres nedlagte landbrug.

Peter Holst, hendes mand, stammer fra Ørum, og skiftet til Djursland har på mange måder været nemmere for ham end for Natascha Holst.

- Det kan være svært at danne nye relationer et nyt sted, samtidig med at vi har fået tre børn. Der har bestemt været øjeblikke, hvor det ville have været rart at have sine nære venner tættere på, siger hun.

Tid og plads

Ved at fortælle hendes egne oplevelser, håber Natascha Holst, at de potentielle tilflyttere får svar på deres mange spørgsmål.

- Jeg vil gerne være med til at skabe grundlag for, at man hurtigere kan danne relationer, hvis man flytter hertil, siger hun.