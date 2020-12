Silke har startet en atypisk virksomhed – tjener ikke penge til sig selv

Interessen eksploderede

I sensommeren begyndte Silke Bock og hendes mand for alvor at lægge mærke til konsekvenserne af de manglende turister på den indonesiske vulkanø, og det var her idéen til at lave en virksomhed, som sælger balinesiske møbler, opstod.

- Min venindes svigermor blev sendt hjem fra hospitalet med en brækket hofte og en pakke panodiler, fordi der ikke var råd til, at hun kunne blive opereret, siger Silke Bock.

Det satte tankerne i gang hos ægteparret, og de talte om, hvilke ressourcer Bali har, som danskere kan benytte sig af. De kom frem, til at balinesere er dygtige til at lave træhåndværk ud af det bæredygtige materiale rattan, og at det ville passe godt ind i danske hjem.