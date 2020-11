Østjysk retssag: Homeland Security vidner i sag om ulovlig våbenhandel

To af de i alt fem tiltalte afviser, at de står bag "Jim Brandt". Den enes forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, får under sin udspørgen frem, at Homeland Security selv og også CIA ligeledes har hjemmesider på Dark Web.

I Danmark skal retten give en tilladelse, før politiet kan iværksætte en agent-operation. Blandt andet skal der være en begrundet mistanke. Men sådan er det ikke i USA.

- HSI har bemyndigelse til at optræde undercover i specifikke situationer. Vi går ikke til en dommer for at få en tilladelse. Vi har bemyndigelse af Kongressen, siger Christopher Diorio.

Sagen fortsætter i næste uge.