Den 41-årige mand var mandag i gang med at skifte tagplader på en bygning på sin arbejdsplads i Asferg ved Randers, da han faldt ned fra taget og landede på et cementgulv.

Manden fik svære kvæstelser i hovedet ved faldet og blev indlagt på hospitalet, hvor han døde torsdag tre dage efter ulykken.

Manden arbejdsgiver et sigtet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven i forbindelse med ulykken. Østjyllands Politi er i gang med at efterforske sagen, oplyser de i en pressemeddelelse.