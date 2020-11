Ældre kvinder svindlet af falske bankmedarbejdere: - Vi kommer lige og henter dit dankort

Østjyllands Politi oplyser, at de er i fuld gang med at efterforske sagen, så de kan finde frem til gerningsmændene. Og de har en opfordring til alle østjyder.

- På baggrund af sagerne opfordrer Østjyllands Politi til, at særligt ældre borgere er ekstra opmærksomme, hvis de bliver ringet op af banken. En bankmedarbejder vil aldrig på den måde bede om en pinkode, NemId eller andre personfølsomme oplysninger, og de vil aldrig komme på besøg for at afhente et kreditkort, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

De opfordrer desuden også til, at man som pårørende tager en snak med sine ældre familiemedlemmer og advarer dem om fremgangsmåden.