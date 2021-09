Mand i livsfare: Hovedet i klemme mellem cementmaskine og vogn

Manden er fra Hedensted, der ligger mellem Vejle og Horsens. Hans familie er underrettet om ulykken.

Det var kolleger, som slog alarm om ulykken.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 04.30.

Arbejdstilsynet er blevet kaldt ud til stedet for at undersøge omstændighederne for ulykken nærmere.

Når Arbejdstilsynet undersøger dødsulykker eller andre alvorlige ulykker, skal tilsynet blandt andet være med til at fastslå, hvad der er sket, og om regler i forbindelse med arbejdet er blevet overholdt.