Flere uheld giver tæt trafik på motorvej

Opdateret klokken 07.20: Der er nu ryddet op efter uheldet i nordgående retning, ligesom nattens vejarbejde er overstået efter 'overtid'.

Til gengæld er der sket et nyt uheld på motorvej E45 i sydgående retning mellem Horsens V og Horsens C, som giver problemer for trafikken. Ifølge Vejdirektoratet er uheldet sket i venstre spor, og vejhjælp er på vej.

---

Frem med tålmodigheden, eller en tur på landevejen.

De to råd gælder bilister, der skal nordpå ad motorvej E45 fra Horsens.

Tirsdag morgen er der indledt et vejarbejde i nordgående retning, hvilket betyder at der kun er et spor farbart i nordgående retning mellem Horsens Nord og ejer Bavnehøj.

Derudover er der omkring klokken 06.30 sket et uheld i venstre vognbane mellem Horsens Vest og Horsens Nord - ligeledes i nordgående retning.

Det fremgår af Vejdirektoratets live trafikkort, hvor det også oplyses, at der ventes ryddet op efter uheldet klokken 07.40. Det skulle være muligt at passere uheldet med forsigtighed.