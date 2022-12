Flere hangrise slipper for kastration og mindsker klimaaftrykket

Risiko for ornelugt

Men initiativet med flere hangrise kommer med en pris.

Der er nemlig risiko for ornelugt i kødet, når hangrisen ikke kastreres.

Ornelugt i kødet skyldes stofferne androstenon og skatol, der dannes i henholdsvis grisens tarm og testikler.

Hidtil har Danish Crowns kunder frabedt sig kød fra hangrise af samme grund.

Men nu melder flere kunder sig ifølge slagterikoncernen klar til at aftage kødet under kontrollerede forhold.

- Vi fornemmer et skifte blandt vores kunder, hvor flere melder sig klar til at acceptere kød fra hangrise, som overholder krav til alder og vægt, og hvor besætningerne indgår i et overvågningsprogram. Derfor prøver vi nu at udvide hangriseslagtningen til også at omfatte slagterierne i Horsens og Blans, siger Nicolaj Nørgaard.