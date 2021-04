Efter knap et års ventetid: Kunder har stadig ikke fået penge tilbage for aflyst koncert

- Udgangspunktet er, som de også er blevet lovet, at man har krav på at få sine penge. Det skal ske inden for rimelig tid, som det hedder i loven, og det er klart, det er ikke et år, siger Lars Arent, leder af Forbruger Europa, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan dog være variere, hvorvidt man har krav på at få sine penge tilbage for et aflyst arrangement, og derfor skal man huske, at læse det med småt, når det igen bliver muligt at komme til koncerter og andre arrangementer.