Steenberg overtager kreds efter Østergaard: - Der er ikke andet for end at knokle på

I den seneste meningsmåling fra instituttet Voxmeter for Ritzau står De Radikale til at få 4,3 procent af stemmerne. Det er den laveste tilslutning i fem år.

Aarhus-kredsen vurderes at være en mere sikker kreds end Steenbergs gamle.Nu er det op til Andreas Steenberg og hans partifæller, at løfte partiet ud af den krise, de efterfølgende er havnet i:

- Mange af de problemer vi har haft, er nogle, vi selv har skabt. Så kan vi også selv løse dem. Der er ikke andet for end at knokle på.

- Vi skal ud af det ved at komme i gang med at fremlægge noget politik og bide os fast i forhandlingsbordet og få skabt nogle resultater. Det er det, vælgere gerne vil se, og det er også det, vi politikere helst vil i stedet for at lave fnidder, siger Andreas Steenberg