Brændemærker, smadrede møbler og computere: Alvorligt hærværk får konsekvenser

Unge, der hærger sundhedshuse og legepladser og efterlader alt fra hundelort til cigaretskod og glasskår, er velkendte historier.

Men nu står også biblioteket for skud. I Brædstrup er det så slemt, at der bliver lukket for selvbetjeningen.

Over efteråret og vinteren er problemerne med de unge eskaleret, og der er blandt andet blevet ødelagt computere og brændt hul i flere møbler, og de unge har opført sig truende over for andre biblioteksgæster udenfor den bemandede åbningstid.

Derfor er biblioteket altså nu nødsaget til at lukke midlertidigt for selvbetjeningen.

- Vi har overleveret vores materiale, blandt andet videoovervågning og de erfaringer og oplevelser, vi har her, og de henvendelser, vi har fået, og så er jeg helt tryg ved, at politiet går ind i sagen med deres muligheder, siger Allan Malver, bibliotekschef i Horsens Kommune.