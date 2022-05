Efter hærværk på legepladser: Nu kommer politiet med opfordring

Men det er en politianmeldelse, der skal til for at komme hærværket til livs.



- Vi ved først, om der er en udfordring et bestemt sted, hvis vi får anmeldelserne. Og hvis vi kender de konkrete tidspunkter, har vi også mulighed for at sætte ind over for det patruljemæssigt, siger Allan Nielsen.

Skal gennemgå hele legepladsen

I Ulstrup Børnehus bruger medarbejderne nu tid på at gennemgå hele legepladsen, før de lukker børnene ud om morgenen. Frygten for, at der er cigaretskodder eller glasskår koster ressourcer og tid fra medarbejderne, som skal finkæmme områderne.

- Det er da mega frustrerende. De seneste måneder har det været hver weekend og også nogle hverdagsaftener. Der er en del uro her om aftenen, så nu må vi vurdere, hvad næste skridt skal være. Det kan være, vi er nødt til at låse af, men det går jo ud over hele byens børn, siger daglig leder Anne Sofie Koch.