Virksomhed får strakspåbud efter dødsulykke

Af afgørelsen fremgår det, at den afdøde mand blev erklæret død på stedet efter at være blevet klemt fast under en stor jernstøbeform, der vejer op imod 400 kilo.

Det skal sikres, at ulykken ikke kan ske igen

Arbejdstilsynet skriver, at det er dets vurdering, at arbejdet med nedtagning af denne form ikke er blevet udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og derfor er beskeden til Nordisk Wavin, at det skal sikres, at en lignende ulykke ikke kan ske igen.

Det skal virksomheden dokumentere at have fået styr på senest i morgen, onsdag den 27. september.

Arbejdstilsynet vil nu vurdere, om der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give den en bøde, hvilket er fast praksis, når der gives sådan et strakspåbud.

I et skriftligt svar til TV2 Østjylland siger Javier Garcia, direktør hos Nordisk Wavin, at han kan bekræfte at have modtaget afgørelsen fra Arbejdstilsynet.

Han tilføjer, at sikkerheden for de ansatte har højeste prioritet.