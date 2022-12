Satte priserne 35 procent op: Nu vender fjernvarmeværk på en tallerken

Mandag er der dumpet en tidlig julegave ind til borgerne i Thorsø.

For selv de gennem flere måneder har kunnet se frem til en vinter med tårnhøje fjernvarmeregninger, er det skrækscenarie nu annulleret.

Thorsø Fjernvarmeværk har nemlig valgt at droppe de prisstigninger, der ville have betydet, at et normalt hus på 130 kvadratmeter var blevet cirka 35 procent dyrere at opvarme.

Årsagen er ifølge værkets nyhedsbrev, at der trods perioder med dyr strøm på markedet også har været meget strøm, der var billigere end forventet. Og sammen med at værket snart tager en ny flis-kedel i brug, betyder det, at værket har valgt at droppe de varslede prisstigninger.

Skal have penge tilbage

Strømmen bruger værket til at drive en varmepumpe, der leverer omkring halvdelen af det fjernvarme, værket producerer. Resten laves med biogas.

Værkets bestyrelse understreger i nyhedsbrevet, at det er priserne, der forbliver det samme, men at den enkelte husstands regning kan variere alt efter forbrug.

De gode nyheder slutter dog ikke dér for borgerne i Thorsø.

For et varmt efterår betyder også, at langt de fleste ifølge fjernvarmeværket skal have penge tilbage. Den sum bliver fratrukket årets første aconto-regning i februar 2023.