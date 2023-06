Lokal stjerne spillede til havefest - hele familien dansede med

I år var hovednavnet den lokale stjerne Nicklas Sahl. Og musikeren var da også glad for at spille i sin fødeby.

For anden gang blev der lørdag afholdt Musik på Toppen i Hadsten - en lokal musikfest, som arrangørerne selv kalder Danmarks største havefest.

Sidste år blev Musik på Toppen afholdt for første gang.

- Det er en kæmpe oplevelse at komme hjem og se min søster stå lige foran scenen og danse med, og min mor og far er her også, fortæller han.

Hele hans familie var med til at se ham spille.

Charlotte og Keld Sørensen var glade for den gode stemning under dagens fest.

Ægteparret kommer til at donere en væsentlig del af overskuddet tilbage til foreninger fra Hadsten. Ifølge dem selv er festen nemlig ikke til for at tjene penge.



- Vi gør det ikke for noget økonomisk, vi vil bare gerne samle byen. Det giver en god følelse i hjertet, siger Keld Sørensen.

Det er dog også et stort arbejde selv at stable en festival på benene. Derfor vil ægteparret heller ikke love, at der kommer en tredje udgave af Musik på Toppen.

- Vi skal lige tænke over det, siger de enstemmigt.