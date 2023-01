Jan er frustreret: Opsagt af kommunen

Det går nu ud over Jan Rasmussen, som i 16 år har nydt fritiden på grunden i haveforeningen Åhusene i Hinnerup.



- Vi kan ikke forstå, at man siger os op på grund af en mistanke i stedet for at få det undersøgt, siger Jan Rasmussen.

Vil ikke undersøge jorden

PFAS er et hormonforstyrrende stof, som kan påvirke grøntsagerne i jorden.

Kolonihaveforeningen er anlagt ovenpå en gammel losseplads og er én ud af 125 lokaliteter i Favrskov Kommune, hvor der potentielt kan være anvendt PFAS.

I stedet for at undersøge jorden, har Favrskov kommune valgt at opsige lejerne.

- Det er faktisk regionens opgave at kortlægge den forurening, der kan være nedenunder, og det mener jeg simpelthen ikke, at kommunen skal bekoste midler på, siger Sidsel Homann.