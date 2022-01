Borgmester vraget efter 12 år - nu vil han give noget tilbage

- Det gode ved ikke længere at være borgmester, det er, at man får noget tid, så man så kan prioritere på sig selv og sine, siger Nils Borring og fortsætter:

- Og det er så det, der skal være styrken i det. Jeg tror, at man skal være positiv i den tilgang, at når man har mistet noget, så har man også vundet noget samtidig med.

Det er om at gribe chancen

Ansvaret der følger med som borgmester har betydet, at Nils Borring ofte har måttet give afkald på tid med venner og familie, herunder at se nok til sine børnebørn, da de stadig var små.

Det håber Nils Borring, at han nu kan ændre på ved at agere chauffør for børnebørnene ved eksempelvis at køre dem til håndbold eller fodbold.